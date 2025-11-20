«Кик-Заубер» показал специальные комбинезоны перед Гран-при Лас-Вегаса

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила специальные клетчатые комбинезоны для гонщиков Нико Хюлькенберга и Габриэля Бортолето, приуроченные к Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 21 по 23 ноября в США. Фотографии появились в социальных сетях команды.
Фото: x.com/stakef1team_ks
Фото: x.com/stakef1team_ks
Фото: x.com/stakef1team_ks
Напомним, за три этапа до окончания сезона-2025 «Кик-Заубер» занимает предпоследнее, девятое место, в Кубке конструкторов.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 756 очков.
2. «Мерседес» — 398.
3. «Ред Булл» — 366.
4. «Феррари» — 362.
5. «Уильямс» — 111.
6. «Рейсинг Буллз» — 82.
7. «Астон Мартин» — 72.
8. «Хаас» — 70.
9. «Кик-Заубер» — 62.
10. «Альпин» — 22.
Ранее команда представила специальную ливрею на Гран-при Лас-Вегаса.