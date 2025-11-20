«Кик-Заубер» показал специальные комбинезоны перед Гран-при Лас-Вегаса

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» представила специальные клетчатые комбинезоны для гонщиков Нико Хюлькенберга и Габриэля Бортолето, приуроченные к Гран-при Лас-Вегаса, который пройдёт с 21 по 23 ноября в США. Фотографии появились в социальных сетях команды.

Фото: x.com/stakef1team_ks

Фото: x.com/stakef1team_ks

Фото: x.com/stakef1team_ks

Напомним, за три этапа до окончания сезона-2025 «Кик-Заубер» занимает предпоследнее, девятое место, в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 756 очков.

2. «Мерседес» — 398.

3. «Ред Булл» — 366.

4. «Феррари» — 362.

5. «Уильямс» — 111.

6. «Рейсинг Буллз» — 82.

7. «Астон Мартин» — 72.

8. «Хаас» — 70.

9. «Кик-Заубер» — 62.

10. «Альпин» — 22.

Ранее команда представила специальную ливрею на Гран-при Лас-Вегаса.