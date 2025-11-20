Джордж Куртц стал совладельцем и технологическим советником «Мерседеса»

Генеральный директор и основатель компании CrowdStrike Джордж Куртц приобрёл миноритарную долю (15%) в команде, войдя в пул акционеров вместе с Mercedes-Benz, INEOS и Тото Вольфом. Американский бизнесмен также назначен технологическим советником.

«Победы в гонках и кибербезопасности требуют скорости, точности и инноваций. Имеют значение миллисекунды. Важно исполнение. Побеждают данные. Технологии меняют конкурентные преимущества и человеческие возможности повсюду, включая автоспорт. Рад помочь команде безопасно ускориться вперёд», — приводит слова Куртца официальный сайт команды.

Куртц также вошёл в стратегический комитет команды вместе с председателем правления Mercedes-Benz Group AG Олой Каллениусом, основателем INEOS сэром Джимом Рэтклиффом и Тото Вольфом. В своей новой роли он будет курировать технологическую стратегию команды с акцентом на аналитику данных и производительность.