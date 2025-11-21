Аффлек и Стюарт снимут документальный фильм о работе Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»

Легендарный конструктор Формулы-1 Эдриан Ньюи согласился стать героем документального фильма о своей работе в «Астон Мартин». Производством займутся голливудский актёр Бен Аффлек и Марк Стюарт, сын трёхкратного чемпиона мира Джеки Стюарта.

Эдриан Ньюи, присоединившийся к «Астон Мартин» в марте этого года в качестве технического партнёра, станет главным героем документального проекта под рабочим названием Turbulence: The Greatest Mind in F1.

«Когда Марк Стюарт предложил мне снять документальный фильм, я был польщён, но изначально не был уверен, стоит ли соглашаться. Однако после выхода моей автобиографии в 2017 году получил множество писем от людей, чей интерес к дизайну и инжинирингу гоночных автомобилей пробудила эта книга. Надеюсь, этот фильм сможет передать страсть, рабочий процесс и силу мышления, необходимые для создания машины Формулы-1», — приводит слова Ньюи Racing News 365.

Британец также отметил, что фильм покажет вызовы, с которыми он столкнулся после перехода в новую команду в преддверии крупнейших изменений в регламенте Формулы-1 в 2026 году.

«Это история о живой легенде, чья беспрецедентная карьера полна амбиций и постоянного переизобретения. Именно эти глубокие человеческие качества мы хотим показать в наших проектах», — заявил Бен Аффлек, выступающий продюсером через свою компанию Artists Equity.