Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Албон — 2-й, Пиастри — 8-й
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Уильямса» Алекс Албон, третьим — гонщик «Ред Булл» Юки Цунода.
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» лишь на 8-й позиции.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая тренировка
- Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.802
- Алекс Албон («Уильямс») +0.166
- Юки Цунода («Ред Булл») +0.269
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.307
- Карлос Сайнс («Уильямс») +0.377
- Ландо Норрис («Макларен») +0.456
- Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.497
- Оскар Пиастри («Макларен») +0.648
- Джордж Расселл («Мерседес») +0.732
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.736
- Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.759
- Пьер Гасли («Альпин») +0.787
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.907
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.944
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.092
- Оливер Берман («Хаас») +1.188
- Эстебан Окон («Хаас») +1.321
- Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.368
- Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.596
- Франко Колапинто («Альпин») +1.956
