Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Албон — 2-й, Пиастри — 8-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Уильямса» Алекс Албон, третьим — гонщик «Ред Булл» Юки Цунода.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» лишь на 8-й позиции.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая тренировка