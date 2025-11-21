Скидки
Леклер — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Албон — 2-й, Пиастри — 8-й

Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Уильямса» Алекс Албон, третьим — гонщик «Ред Булл» Юки Цунода.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 1
21 ноября 2025, пятница. 03:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:34.802
2
Алекс Албон
Williams
+0.166
3
Юки Цунода
Red Bull
+0.269

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 11-м. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» лишь на 8-й позиции.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая тренировка

  1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.802
  2. Алекс Албон («Уильямс») +0.166
  3. Юки Цунода («Ред Булл») +0.269
  4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.307
  5. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.377
  6. Ландо Норрис («Макларен») +0.456
  7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.497
  8. Оскар Пиастри («Макларен») +0.648
  9. Джордж Расселл («Мерседес») +0.732
  10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.736
  11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.759
  12. Пьер Гасли («Альпин») +0.787
  13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.907
  14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.944
  15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.092
  16. Оливер Берман («Хаас») +1.188
  17. Эстебан Окон («Хаас») +1.321
  18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.368
  19. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.596
  20. Франко Колапинто («Альпин») +1.956
