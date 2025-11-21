Скидки
Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — 3-й, Пиастри — 14-й

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим — гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
21 ноября 2025, пятница. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.602
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.029
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.161

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 10-м. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» лишь на 14-й позиции.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая тренировка

  1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:33:602
  2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.029
  3. Шарль Леклер («Феррари») +0.161
  4. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.277
  5. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.291
  6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.299
  7. Джордж Расселл («Мерседес») +0.435
  8. Алекс Албон («Уильямс») +0.465
  9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.503
  10. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.525
  11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.589
  12. Пьер Гасли («Альпин») +0.771
  13. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.833
  14. Оскар Пиастри («Макларен») +0.891
  15. Юки Цунода («Ред Булл») +1.090
  16. Франко Колапинто («Альпин») +1.222
  17. Оливер Берман («Хаас») +1.384
  18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.410
  19. Эстебан Окон («Хаас») +1.626
  20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.897
