Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — 3-й, Пиастри — 14-й
Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим — гонщик «Феррари» Шарль Леклер.
Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 10-м. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» лишь на 14-й позиции.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая тренировка
- Ландо Норрис («Макларен») — 1:33:602
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.029
- Шарль Леклер («Феррари») +0.161
- Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.277
- Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.291
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.299
- Джордж Расселл («Мерседес») +0.435
- Алекс Албон («Уильямс») +0.465
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.503
- Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.525
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0.589
- Пьер Гасли («Альпин») +0.771
- Карлос Сайнс («Уильямс») +0.833
- Оскар Пиастри («Макларен») +0.891
- Юки Цунода («Ред Булл») +1.090
- Франко Колапинто («Альпин») +1.222
- Оливер Берман («Хаас») +1.384
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.410
- Эстебан Окон («Хаас») +1.626
- Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.897
