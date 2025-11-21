Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — 3-й, Пиастри — 14-й

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, третьим — гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал 10-м. Лидер чемпионата мира Оскар Пиастри из «Макларена» лишь на 14-й позиции.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая тренировка