ФИА сделала заявление по поводу проблем с люками на второй практике Гран-при Лас-Вегаса

Аудио-версия:
Комментарии

Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса дважды прерывалась красными флагами из-за оторвавшегося люка на трассе. Лучший результат по её итогам показал Ландо Норрис из «Макларена», опередивший представителя «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на 0,029 сек.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
21 ноября 2025, пятница. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.602
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.029
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.161

При этом два основных конкурента Норриса по титульной гонке — Оскар Пиастри («Макларен») и Макс Ферстаппен («Ред Булл») — а также гонщики «Феррари», Джордж Расселл из «Мерседеса», не смогли выйти на свои быстрые попытки на мягком комплекте шин из-за возникшей проблемы с люком.

Красный флаг впервые появился за 20 минут до конца, после чего маршалы отправились проверять состояние трассы. Тренировка была возобновлена, однако уже через несколько минут вновь остановлена.

«Некоторые сотрудники гоночного контроля оставались на месте, когда сессию возобновили. Они сообщили, что крышка люка сдвигалась, когда болиды проезжали над ней, что и привело к остановке сессии красным флагом. Проводятся дальнейшие проверки», — говорится в заявлении ФИА.

