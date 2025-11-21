Скидки
Шарль Леклер попал под расследование ФИА за действия на второй тренировке ГП Лас-Вегаса

28-летнего пилота итальянского коллектива «Феррари» монегаска Шарля Леклера был вызван стюардами ФИА за то, что не вставил обратно рулевое колесо и не отключил систему ERS во время второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
21 ноября 2025, пятница. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.602
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.029
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.161

Напомним, гонщик завершил вторую тренировку Гран-при Лас-Вегаса на третьем месте. Лучшее время показал пилот британского коллектива «Макларен» Ландо Норрис.

Шарль в данный момент занимает пятую строчку в личном зачёте Формулы-1, имея на своём счету 214 очков. «Скудерия», в свою очередь, в Кубке конструкторов располагается на четвёртом месте. На счету итальянского коллектива 362 очка.

