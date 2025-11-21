Скидки
Названа команда Ф-1, куда уйдёт руководитель отдела аэродинамики ФИА, это не «Кадиллак»

Названа команда Ф-1, куда уйдёт руководитель отдела аэродинамики ФИА, это не «Кадиллак»
Руководитель отдела аэродинамики Международной автомобильной федерации (ФИА) Джейсон Соммервиль перейдёт в «Альпин». Об этом информирует Motorsport. Ранее сообщалось, что после ухода из организации он перейдёт в «Кадиллак».

О намерении покинуть ФИА Соммервиль сообщил на прошлой неделе. В организации подчеркнули, что он продолжит работать до окончания срока уведомления, но будет заниматься только несекретными, не связанными с Формулой-1 проектами — доступ к чувствительной информации уже ограничен.

«Мы можем подтвердить, что Джейсон Соммервиль, руководитель отдела аэродинамики, покидает ФИА. Он отработает полный срок уведомления, включая период отпуска «по уходу за садом», и сосредоточится на несекретных проектах. Доступ к конфиденциальным данным скорректирован», — сообщили в ФИА.

Соммервиль занимал пост руководителя аэродинамики ФИА с февраля 2022 года и участвовал в формировании регламента Формулы-1 на 2026 год, включая разработку пакета активной аэродинамики.

