Оливер Берман: трасса в Лас-Вегасе стала самой неприятной из всех, на которых я выступал

Комментарии

20-летний британский пилот «Хааса» Оливер Берман поделился впечатлениями от выступления на городской трассе Лас-Вегаса.

«Это была самая неприятная уличная трасса из всех, на которых я выступал. Обычно они доставляют массу удовольствия и радости. Однако в этот раз сцепление с дорогой было очень плохим, что особенно опасно, учитывая близкое расположение стен. Скорость была просто невероятной, что также представляло опасность. Говоря же про саму трассу, то это, конечно, круто прокатиться в Лас-Вегасе, хотя по большей части здесь не так уж много интересного», — приводит слова Бермана портал RaceFans.

