В ФИА вынесли решение по расследованию действий Леклера на второй тренировке ГП Лас-Вегаса

28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер избежал наказания от стюардов ФИА, которые провели в его отношении расследование за то, что тот не вставил обратно рулевое колесо и не отключил систему ERS во время второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса.

«Пилот объяснил, что, прежде чем покинуть болид, он попытался поставить машину на нейтральную передачу, но безуспешно. Затем он заглушил двигатель и вышел из машины. Однако, когда стюарды попытались поставить его болид на нейтральную передачу, им это не удалось.

Затем пилот попытался помочь стюардам, снова запустив двигатель, чтобы поставить машину на нейтральную передачу. Но те сочли, что болид по-прежнему небезопасен, и попросили его не делать этого. В конце концов, он убедил маршалов, что машина находится в безопасности, и отключил систему ERS», — сказано в официальном пресс-релизе ФИА.