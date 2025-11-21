Ферстаппен высказался после четвёртого и девятого времени на практиках ГП Лас-Вегаса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о первых двух практиках Гран-при Лас-Вегаса. В первой тренировке нидердандец показал четвёртый результат, а во второй был девятым.

«Баланс машины был приемлемым, но нам всё ещё нужно немного улучшить настройки и найти больше сцепления. Трек улучшался с каждой сессией, поэтому мы пытались понять, как оптимально использовать шины для квалификации и гонки. Сессия была прервана, и это создавало трудности, но все в одинаковых условиях. Эту трассу нельзя сравнивать с другими с аналогичным уровнем прижимной силы: здесь гораздо прохладнее, а покрытие очень скользкое. Быстрые результаты на других трассах не гарантируют скорости здесь, так что посмотрим, как всё сложится завтра», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

