Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался после четвёртого и девятого времени на практиках ГП Лас-Вегаса

Ферстаппен высказался после четвёртого и девятого времени на практиках ГП Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о первых двух практиках Гран-при Лас-Вегаса. В первой тренировке нидердандец показал четвёртый результат, а во второй был девятым.

«Баланс машины был приемлемым, но нам всё ещё нужно немного улучшить настройки и найти больше сцепления. Трек улучшался с каждой сессией, поэтому мы пытались понять, как оптимально использовать шины для квалификации и гонки. Сессия была прервана, и это создавало трудности, но все в одинаковых условиях. Эту трассу нельзя сравнивать с другими с аналогичным уровнем прижимной силы: здесь гораздо прохладнее, а покрытие очень скользкое. Быстрые результаты на других трассах не гарантируют скорости здесь, так что посмотрим, как всё сложится завтра», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

Материалы по теме
ФИА сделала заявление по поводу проблем с люками на второй практике Гран-при Лас-Вегаса

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android