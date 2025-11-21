Тото Вольф объяснил оценку «Мерседеса» в $ 6 млрд после продажи части своих акций

Генеральный директор и руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал продажу части своих акций Джорджу Куртцу. Ранее сообщалось, что общая стоимость немецкой команды составляет примерно £ 4,6 млрд ($ 6 млрд).

«Я считаю, что это отражает хорошее развитие: команды стали устойчивыми и прибыльными. Эта оценка не взята с потолка. Если посмотреть на наши доходы и денежные потоки, то понимаешь, что мы среди пяти, а может быть, трёх самых прибыльных спортивных команд в мире, и именно от этого исходят оценки. Это результат многолетней работы и того, что спорт находится в хорошем состоянии», — приводит слова Вольфа Motorsport со ссылкой на Sky Sports.

Вольф продал 15% своей холдинговой компании. Поскольку он владеет третью акций «Мерседеса» в Формуле-1, эта доля соответствует 5% команды.

Материалы по теме Официально Джордж Куртц стал совладельцем и технологическим советником «Мерседеса»

Главные новости дня: