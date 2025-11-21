Кими Антонелли оценил своё выступление в первых двух практиках Гран-при Лас-Вегаса

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями от выступления в первых двух практиках Гран-при Лас-Вегасе. По итогам первой тренировки спортсмен показал десятый результат, а по итогам второй у него было второе время.

«Позитивный день: после каждого круга я узнавал трассу всё лучше. Работы ещё много, но это хороший старт уикенда. Попробуем сделать всё, чтобы результат был ещё лучше», —приводит слова Кими Антонелли Sky Sport Italia.

Напомним, третья свободная практика состоится в ночь на 22 ноября. Её начало запланировано на 3:30 по московскому времени.

