Ландо Норрис: я настроен оптимистично. Цель — поул-позиция

26-летний пилот «Макларена» британец Ландо Норрис положительно высказался о том, как он провёл первый день Гран-при Лас-Вегаса.

«Чувствуем себя лучше по сравнению с тем, как мы выступили [на Гран-при Лас-Вегаса] в прошлом году. Уже с первого круга у меня было хорошее предчувствие. Темп на месте. Я настроен оптимистично, мы добились прогресса. Цель — поул-позиция», — приводит слова Норриса портал Sky Sports.

Напомним, Ландо Норрис в первой тренировки Гран-при Лас-Вегаса показал шестой результат, а во второй — первый. К настоящему моменту британский гонщик занимает первое место в личном зачёте Ф-1, имея на своём счету 390 очков.