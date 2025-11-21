«У меня хорошее предчувствие». Хэмилтон высказался после двух практик Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о первых двух свободных практиках Гран-при Лас-Вегаса. В первой тренировке британец показал 11-й результат, а во второй был десятым. Вторая тренировка прерывалась красными флагами из-за проблем с люком. В результате Хэмилтону не удалось проехать круг на мягком комплекте шин.

«Вторая практика прошла хорошо. Мы внесли важные изменения, и машина значительно прибавила по сравнению с первой сессией. Хотя результаты этого не показывают, я чувствую уверенность. Жаль, что не удалось проехать круг на «софте». Сегодня никто не смог провести полноценные длинные серии. Завтра может пойти дождь, и день будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion.

Материалы по теме В ФИА вынесли решение по расследованию действий Леклера на второй тренировке ГП Лас-Вегаса

Льюис Хэмилтон прокатился на лошади в Техасе: