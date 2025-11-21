«Мы не так сильны, как 12 месяцев назад». Расселл — о первом дне ГП Лас-Вегаса

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл подвёл итоги первого дня Гран-при Лас-Вегаса.
«Сегодня был неплохой день. Я думаю, что мы боремся за лидерство, хотя нужно быть реалистами: некоторые из наших соперников также выглядели сильными, но пока не смогли проехать свои круги вместе с нами. В этот уикенд мы приехали в окружении людей, которые хотели бы видеть нас фаворитами. И за последний год машина сильно изменилась. Возможно, сейчас мы не так сильны, как 12 месяцев назад.
Завтрашняя квалификация обещает быть напряжённой. Похоже, что есть много тех, кто может завоевать поул-позицию, поэтому нам нужно показать себя с лучшей стороны, если мы хотим добиться хорошего результата. Будем упорно работать всю ночь и посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.
- 21 ноября 2025
-
14:57
-
14:13
-
13:57
-
13:50
-
13:02
-
12:35
-
12:31
-
11:30
-
11:06
-
10:52
-
10:34
-
10:15
-
09:43
-
09:20
-
08:34
-
08:09
-
04:45
-
00:57
- 20 ноября 2025
-
23:51
-
23:08
-
22:52
-
22:04
-
21:30
-
20:57
-
20:50
-
20:01
-
19:46
-
19:16
-
19:06
-
18:29
-
17:30
-
17:07
-
16:51
-
16:41
-
15:55