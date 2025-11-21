Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мы не так сильны, как 12 месяцев назад». Расселл — о первом дне ГП Лас-Вегаса

«Мы не так сильны, как 12 месяцев назад». Расселл — о первом дне ГП Лас-Вегаса
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл подвёл итоги первого дня Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
21 ноября 2025, пятница. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.602
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.029
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.161

«Сегодня был неплохой день. Я думаю, что мы боремся за лидерство, хотя нужно быть реалистами: некоторые из наших соперников также выглядели сильными, но пока не смогли проехать свои круги вместе с нами. В этот уикенд мы приехали в окружении людей, которые хотели бы видеть нас фаворитами. И за последний год машина сильно изменилась. Возможно, сейчас мы не так сильны, как 12 месяцев назад.

Завтрашняя квалификация обещает быть напряжённой. Похоже, что есть много тех, кто может завоевать поул-позицию, поэтому нам нужно показать себя с лучшей стороны, если мы хотим добиться хорошего результата. Будем упорно работать всю ночь и посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

Материалы по теме
Расселл объяснил, почему у «Макларена» возникнут проблемы на Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android