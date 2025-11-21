«Мы не так сильны, как 12 месяцев назад». Расселл — о первом дне ГП Лас-Вегаса

27-летний пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл подвёл итоги первого дня Гран-при Лас-Вегаса.

«Сегодня был неплохой день. Я думаю, что мы боремся за лидерство, хотя нужно быть реалистами: некоторые из наших соперников также выглядели сильными, но пока не смогли проехать свои круги вместе с нами. В этот уикенд мы приехали в окружении людей, которые хотели бы видеть нас фаворитами. И за последний год машина сильно изменилась. Возможно, сейчас мы не так сильны, как 12 месяцев назад.

Завтрашняя квалификация обещает быть напряжённой. Похоже, что есть много тех, кто может завоевать поул-позицию, поэтому нам нужно показать себя с лучшей стороны, если мы хотим добиться хорошего результата. Будем упорно работать всю ночь и посмотрим, что сможем сделать завтра», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.