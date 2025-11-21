Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен выступил с критикой нынешних правил Ф-1, предложив отправить их в шредер

Ферстаппен выступил с критикой нынешних правил Ф-1, предложив отправить их в шредер
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о нынешних правилах Формулы-1.

«Не могу сказать, что мне по душе нынешние правила, но я просто следую им. Не слишком ли усложнилась Формула-1? Можно и так сказать. Чем больше правил, тем всем становится сложнее. Судьи вынуждены строго придерживаться правил: то, что видишь своими глазами, может не совпадать с тем, что предписано регламентом», — приводит слова Ферстаппена Crash.net со ссылкой на нидерландские СМИ.

Ферстаппен добавил с юмором: «Карлос и Джордж уже всё подготовили, так что я просто расслаблюсь» и показал, будто пропускает документы через шредер.

Карлос Сайнс и Джордж Расселл входят в Ассоциацию гонщиков Гран-при (GPDA), которая тесно сотрудничает с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Материалы по теме
Ферстаппен высказался после четвёртого и девятого времени на практиках ГП Лас-Вегаса

Пике-младший обстрелял Ферстаппена водой:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android