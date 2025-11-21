Скидки
Леклер: мы в хорошей позиции. Ожидаю, что завтра будем бороться за более высокие места

Леклер: мы в хорошей позиции. Ожидаю, что завтра будем бороться за более высокие места
28-летний пилот итальянского коллектива «Феррари» монегаск Шарль Леклер поделился мыслями о том, как прошёл первый день Гран-при Лас-Вегаса, выразив уверенность в том, что в квалификации «Скудерия» будет конкурировать за лидерство.

«Наш темп сегодня был стабильным, и я думаю, что мы находимся в относительно хорошей позиции. Тем не менее, наши соперники сильны, и нам нужно подождать, чтобы увидеть, как пойдут дела в квалификации. Я ожидаю очень напряжённой борьбы и надеюсь, что мы сможем развить те положительные моменты, которые были сегодня, и бороться за высокие позиции. Готовясь к завтрашнему дню, мы постараемся предвидеть условия, в которых окажемся в квалификации, чтобы сразу же начать действовать правильно», — приводит слова Леклера портал Sky Sports Italy.

