ФИА признала пробел в лимите расходов Ф-1, чем пользовался «Ред Булл» перед ГП Бразилии

Международная автомобильная федерация (ФИА) признала, что в действующем регламенте Формулы-1 есть «слабое место», позволяющее командам менять силовые установки без последствий для потолка расходов.

Поводом для обсуждения стала ситуация после Гран-при Бразилии, когда в «Макларене» усомнились, должен ли «Ред Булл» включать в расходы установку нового двигателя на машину Макса Ферстаппена, если замена проводилась ради повышения мощности.

«Мы не хотим входить в спор с командой или производителем, указывает ли телеметрия на проблему надёжности или нет. Это сложно доказать, и мы не обладаем всеми необходимыми инструментами. Поэтому мы принимаем такие замены без обсуждения влияния на потолок затрат», — приводит слова директора ФИА по «формульным» сериям Николаса Томбасиса Rhe Race.

Проблема возникла из-за того, что в правилах нет точного определения, в каких случаях смена двигателя считается стратегической, а в каких — вынужденной. Единственное упоминание касается случаев, когда компоненты заменяют «из-за аварии или по иной причине, вызванной командой». Формулировка оказалась слишком широкой, и соперники запросили разъяснения.

В «Ред Булл» уверяют, что действовали в рамках регламента и финансовых последствий для команды быть не должно. В ФИА подтверждили, что при отсутствии чётких критериев федерация вынуждена доверять объяснениям команд, если те ссылаются на надёжность.

ФИА считает, что проблема уйдёт уже в следующем году — вместе с введением потолка расходов для производителей силовых установок. Дополнительные стратегические замены станут просто невыгодны: каждая будет стоить производителю сумму, сопоставимую с ценой нового элемента.

Материалы по теме Ферстаппен выступил с критикой нынешних правил Ф-1, предложив отправить их в шредер

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии: