Пиастри: сложно понять, где находится «Макларен»

24-летний пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался по итогам первого дня Гран-при Лас-Вегаса.

«Первая тренировка прошла довольно хорошо. Есть над чем поработать, но в целом, я считаю, что это была довольно хорошая сессия. На второй тренировке я проехал только два круга, поэтому сложно точно определить, где мы находимся.

Конечно, у машины неплохой темп, но мало кто проезжал попытки на мягкой резине. Немного сложно понять, где мы находимся. Тем не менее, есть много позитива и вещей, которые мы сможем увидеть за ночь.

Я чувствую себя хорош. Хотел бы я проехать ещё несколько кругов? Да. Но трасса продолжит существенно меняться в течение оставшейся части уикенда. Посмотрим, какая погода будет завтра, когда приедем сюда, и от этого уже будем действовать», — приводит слова Пиастри портал Racingnews365.