Главная Авто Новости

Пиастри: сложно понять, где находится «Макларен»

Пиастри: сложно понять, где находится «Макларен»
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался по итогам первого дня Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 2
21 ноября 2025, пятница. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:33.602
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.029
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.161

«Первая тренировка прошла довольно хорошо. Есть над чем поработать, но в целом, я считаю, что это была довольно хорошая сессия. На второй тренировке я проехал только два круга, поэтому сложно точно определить, где мы находимся.

Конечно, у машины неплохой темп, но мало кто проезжал попытки на мягкой резине. Немного сложно понять, где мы находимся. Тем не менее, есть много позитива и вещей, которые мы сможем увидеть за ночь.

Я чувствую себя хорош. Хотел бы я проехать ещё несколько кругов? Да. Но трасса продолжит существенно меняться в течение оставшейся части уикенда. Посмотрим, какая погода будет завтра, когда приедем сюда, и от этого уже будем действовать», — приводит слова Пиастри портал Racingnews365.

Комментарии
