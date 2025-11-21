«Ред Булл» выбрал разные настройки болидов Ферстаппена и Цуноды на Гран-при Лас-Вегаса

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» подтвердила, что настройки болидов для пилотов Макса Ферстаппена и Юки Цуноды на Гран при Лас Вегаса будут отличаться. Об этом рассказал главный инженер гоночного коллектива Пол Монаган.

«Мы снова приняли разные решения по настройкам для каждого гонщика. Мы следуем лучшей схеме для каждого, и это может продолжаться до конца года», — приводит слова Моногана GPblog.

В настоящий момент Ферстаппен занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 341 очко. Цунода располагается на 17-й позиции, на его счету 28 баллов.

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре: