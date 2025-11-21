Скидки
Пиастри репостнул слова Экклстоуна о том, что в «Макларене» отдают предпочтение Норрису

24-летний пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри репостнул на свою страницу в социальной сети цитату бывшего главы Формулы-1 Берни Экклстоуна о том, что британский коллектив намеренно сдерживает Оскара в чемпионской гонке против его напарника Ландо Норриса.

«Макларен» отдаёт предпочтение Норрису во второй половине сезона. В начале года Пиастри был явно быстрее, но сейчас его постоянно сдерживают разными методами. Норрис обладает большей звёздностью и медийностью. У него больше присутствия в кадре и внимания публики», — сказал Экклстоун.

Однако к настоящему моменту Пиастри уже удалил пост со своей страницы в социальной сети.

