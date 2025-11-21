Ландо Норрис высказался о шансах стать чемпионом в этом сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о титульной гонке. В настоящий момент британец лидирует, опережая партнёра по команде Оскара Пиастри на 24 очка. Отрыв от Макса Ферстаппена из «Ред Булл» составляет 49 баллов.

«Всё может легко повернуться в противоположную сторону, хоть я этого и не хочу. Это автоспорт. Здесь есть и удача, и неудача. Нет смысла заранее радоваться или думать о результате. Для меня это всё ещё выглядит довольно отдалённым», — приводит слова Норриса издание The Guardian.

Напомним, с 21 по 23 ноября проходит Гран-при Лас-Вегаса. После него в календаре запланированы ещё два этапа.

Материалы по теме Пиастри репостнул слова Экклстоуна о том, что в «Макларене» отдают предпочтение Норрису

Ландо Норрис врезался в стену в Барселоне: