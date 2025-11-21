Ландо Норрис отреагировал на свист фанатов в свой адрес на последних Гран-при

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, победивший на последних двух этапах в Мексике и Бразилии, признался, что спокойно отнёсся к освистыванию на подиуме, с которым столкнулся после каждой из гонок.

«Когда ты на вершине, многие хотят тебя сбросить. Им не хочется видеть твою победу. Воспринимаю это как хороший знак. А вообще это просто смешно. На подиуме в Бразилии мне было действительно приятно. Чувствуешь, что делаешь всё правильно. Мне всё равно, пока я выигрываю. Пока уверен, что делаю всё корректно и прилагаю усилия, чтобы быть собой, меня не волнует всё остальное», — приводит слова Норриса The Guardian.

