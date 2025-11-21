Марко: Пиастри настолько медленнее Норриса, что сложно оценить скорость «Макларена»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сравнении темпа пилота команды, четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри по итогам пятничных тренировок Гран-при Лас-Вегаса.

«Сейчас сложно сделать выводы. Нужно посмотреть, кто использовал мощность двигателя по полной, у кого сколько топлива было в баках. Пиастри настолько медленнее Норриса, что сложно оценить скорость «Макларена», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен (341).