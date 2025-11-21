Томбасис объяснил, почему в ФИА ждут более захватывающих гонок в новом регламенте Ф-1

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» соревнованиям Николас Томбасис высказался о новом регламенте Формулы-1, который вступает в силу с 2026 года.

«Конечно, с новыми правилами изначально ожидается немного больший разрыв между командами, но с точки зрения аэродинамики мы рассчитываем, что автомобили смогут следовать друг за другом гораздо ближе, чем сейчас. Мы многому научились из автомобилей 2022 года, чтобы применить эти знания в аэродинамических правилах этого года.

Переход от использования DRS к дополнительной энергии как инструмента помощи при обгоне — всё это изменит характер гонок и сделает их более непредсказуемыми. В сочетании с другой аэродинамикой, думаю, это сделает гонки в конечном итоге более захватывающими.

У машин 2022 года потеря прижимной силы в грязном воздухе на расстоянии 20 м позади машины выросла примерно с 50% у предыдущего поколения до 80–85% у автомобилей 2022 года. Затем в течение регламентного цикла этот показатель постепенно снижался, достигнув нынешнего уровня, в котором, опять же, не совсем уверен, но, вероятно, речь идёт о 70%.

Вот почему мы видим, что сейчас автомобили испытывают больше трудностей, чем в 2022 году, хотя всё ещё ситуация лучше, чем в 2021 году. Считаем, что при новом регламенте всё будет лучше, чем когда-либо», — приводит слова Томбасиса Motorsport.