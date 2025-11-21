Джордж Куртц: сосредоточен на CrowdStrike — это моя основная работа. Тото — главный

Генеральный директор и основатель компании CrowdStrike Джордж Куртц высказался о покупке акций команды «Мерседес».

«Считаем, что есть прекрасная возможность развивать этот вид спорта, особенно в США, в частности, в сфере технологий, где мы можем привлечь больше спонсоров.

Это процветающий бизнес. Если у вас процветающий бизнес с большими возможностями, особенно в США, его стоимость вырастет. Может ли он стать таким же, как НБА или NFL? Думаю, да. Именно поэтому я и инвестировал.

Сосредоточен на CrowdStrike — это моя основная работа. Тото — главный, он лидер», — приводит слова Куртца Nextgen-Auto.

Куртц приобрёл миноритарную долю (5%) в команде, войдя в пул акционеров вместе с Mercedes-Benz, INEOS и Тото Вольфом. Куртц также вошёл в стратегический комитет команды вместе с председателем правления Mercedes-Benz Group AG Олой Каллениусом, основателем INEOS сэром Джимом Рэтклиффом и Тото Вольфом. В своей новой роли он будет курировать технологическую стратегию команды с акцентом на аналитику данных и производительность.