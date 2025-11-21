Скидки
«Необъяснимо». Гасли — об отставании Пиастри от Норриса

Французский гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался об отставании австралийца Оскара Пиастри от своего напарника по команде «Макларен» Ландо Норриса.

«Это необъяснимо. Можно быть недовольным своей командой, но нельзя забывать, как пилотировать от уикенда к уикенду. Весь год он отставал от товарища по команде меньше чем на 0,1 секунды, а теперь вдруг отстаёт на 0,6 секунды. Мне это кажется странным», — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.

Ранее Пиастри репостнул на свою страницу в социальной сети цитату бывшего главы Формулы-1 Берни Экклстоуна о том, что британский коллектив намеренно сдерживает Оскара в чемпионской гонке с его напарником Ландо Норрисом.

