«Уже два-три года не побеждает напарников». Култхард — о форме Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Михаэль после возвращения в 2010 году оставался блестящим гонщиком, но уже не был настолько хорош, как во времена выступлений за «Феррари», когда он доминировал и стабильно побеждал своих партнёров по команде.

В ситуации с Хэмилтоном можно отметить, что Льюис уже 2-3 года не побеждает в противостоянии со своими напарниками», — приводит слова Дэвида Култхарда Formula Passion.

Хэмилтон за три этапа до конца сезона-2025 занимает шестое место в личном зачёте, уступая Шарлю Леклеру 66 очков.

