Кроуфорд заменит Стролла в первой тренировке Гран-при Абу-Даби

Кроуфорд заменит Стролла в первой тренировке Гран-при Абу-Даби
Американский гонщик Формулы-2 Джек Кроуфорд выступит в первой тренировке Гран-при Абу-Даби. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Американский пилот заменит канадского пилота Лэнса Стролла.

Напомним, ранее было официально объявлено, что Кроуфорд станет со следующего сезона резервным пилотом «Астон Мартин». Кроме того, американец должен принять участие в тестах новичков после окончания сезона на трассе в Абу-Даби.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).

