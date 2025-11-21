Мекис оценил прогресс Цуноды

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о прогрессе японского гонщика команды Юки Цуноды.

«Вся команда поддерживает обоих пилотов — и Макса, и Юки. Знаем, как трудно стабильно держаться в темпе напарника. Когда удаётся найти темп и сократить разрыв, как сегодня утром в первой тренировке. Важно и дальше прибавлять в темпе. Во второй тренировке мы не смогли подтвердить результаты, но Юки продолжает работать, а команда его поддерживает. Знаем, что у него непростая ситуация.

Честно говоря, эта команда никогда не сдавалась. Сезон сложный, а машина показывала не тот темп, который мы бы хотели. Однако команда продолжала работать, искать варианты настроек, чтобы найти рабочее окно.

Во второй половине сезона смогли прибавить. Но это заслуга всех сотрудников в Милтон-Кейнсе, которым пришлось выдержать это давление и которые смогли дать достойный ответ, так и не сдавшись», — приводит слова Мекиса FormulaPassion.