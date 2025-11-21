Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис оценил прогресс Цуноды

Мекис оценил прогресс Цуноды
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о прогрессе японского гонщика команды Юки Цуноды.

«Вся команда поддерживает обоих пилотов — и Макса, и Юки. Знаем, как трудно стабильно держаться в темпе напарника. Когда удаётся найти темп и сократить разрыв, как сегодня утром в первой тренировке. Важно и дальше прибавлять в темпе. Во второй тренировке мы не смогли подтвердить результаты, но Юки продолжает работать, а команда его поддерживает. Знаем, что у него непростая ситуация.

Честно говоря, эта команда никогда не сдавалась. Сезон сложный, а машина показывала не тот темп, который мы бы хотели. Однако команда продолжала работать, искать варианты настроек, чтобы найти рабочее окно.

Во второй половине сезона смогли прибавить. Но это заслуга всех сотрудников в Милтон-Кейнсе, которым пришлось выдержать это давление и которые смогли дать достойный ответ, так и не сдавшись», — приводит слова Мекиса FormulaPassion.

Материалы по теме
«Ред Булл» выбрал разные настройки болидов Ферстаппена и Цуноды на Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android