Бергер оценил шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена в борьбе за титул

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Конечно, проблемы возможны, потому что оба пилота продолжают борьбу в чемпионате. Так что оба будут продолжать атаковать на пределе, а команда может только надеяться, что они не столкнутся друг с другом. В нынешней ситуации, думаю, чемпионом станет Норрис, если он не будет грубо ошибаться, а ему будет сопутствовать удача.

Но не стоит недооценивать Пиастри. Да, у него был спад в результатах, он допускает ошибки из-за нехватки опыта – но этот неудачный период, возможно, уже в прошлом. У Ферстаппена же никогда не было таких перепадов формы, но он слишком отстаёт по очкам в чемпионате. У него может появиться небольшой шанс, если оба «Макларена» сойдут с дистанции», — приводит слова Бергера GPBlog.

