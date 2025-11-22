Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тото Вольф: в «Феррари» Хэмилтон как рыба, выброшенная на берег

Тото Вольф: в «Феррари» Хэмилтон как рыба, выброшенная на берег
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах семикратного чемпиона мира, британского пилота Льюиса Хэмилтона в составе команды «Феррари».

«Думаю, все сложности можно осознать только тогда, когда на протяжении долгих лет работаешь в похожих структурах, британских командах. «Макларен», затем «Мерседес». Он британец и эти годы находился в привычной среде.

А затем ты приходишь в итальянскую команду, где полно страсти и эмоций. Сейчас он как рыба, выброшенная на берег. Но если у него появится подходящая ему машина, Хэмилтон будет по-настоящему быстр», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android