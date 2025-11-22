Тото Вольф: в «Феррари» Хэмилтон как рыба, выброшенная на берег

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о проблемах семикратного чемпиона мира, британского пилота Льюиса Хэмилтона в составе команды «Феррари».

«Думаю, все сложности можно осознать только тогда, когда на протяжении долгих лет работаешь в похожих структурах, британских командах. «Макларен», затем «Мерседес». Он британец и эти годы находился в привычной среде.

А затем ты приходишь в итальянскую команду, где полно страсти и эмоций. Сейчас он как рыба, выброшенная на берег. Но если у него появится подходящая ему машина, Хэмилтон будет по-настоящему быстр», — приводит слова Тото Вольфа Sky Sports.