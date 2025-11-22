Херберт: Норрис осознаёт, что ему нельзя расслабляться

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о борьбе за титул в сезоне-2025 Формулы-1.

«Слабым местом Норриса всегда был старт. Но он исправил это. У него была небольшая слабость в некоторых гоночных ситуациях, но, похоже, он тоже смог исправить это. Если бы сейчас у него ыбла дуэль с Максом, то он мог бы справиться со своей задачей.

Но Макс — это пилот, который способен всё перевернуть в одно мгновение. Вспомните этап в Бразилии, где он поднялся на подиум, стартовав с пит-лейна. Он всегда является угрозой. Он из тех пилотов, кто умеет работать с командой. Он буквально загоняет их в угол, чтобы объяснить, что именно ему требуется. Ландо прекрасно осознаёт, что ему нельзя расслабляться. Любая маленькая ошибка придаст Максу огромный импульс», — приводит слова Херберта Sky Sports.