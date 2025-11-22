Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Лас-Вегаса, оба «Макларена» — последние
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим — гонщик «Уильямса» Алекс Албон.
Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис замкнули итоговую таблицу зачёта — они не смогли проехать быстрые попытки из-за влажной трассы.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Третья тренировка
- Джордж Расселл («Мерседес») — 1.34,054.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,227
- Алекс Албон («Уильямс») +0,821.
- Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,115.
- Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,215.
- Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,331.
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,385.
- Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,479.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.486.
- Пьер Гасли («Альпин») +1,508.
- Оливер Берман («Хаас») +1.532.
- Карлос Сайнс («Уильямс») +1,608.
- Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.684.
- Эстебан Окон («Хаас») +1.763.
- Шарль Леклер («Феррари») +1,854.
- Франко Колапинто («Альпин») +2,251.
- Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2,596.
- Юки Цунода («Ред Булл») +2,613.
- Оскар Пиастри («Макларен») +2,969.
- Ландо Норрис («Макларен») +3,058.
Материалы по теме
Комментарии