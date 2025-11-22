Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Лас-Вегаса, оба «Макларена» — последние

Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Лас-Вегаса, оба «Макларена» — последние
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим — гонщик «Уильямса» Алекс Албон.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Свободная практика 3
22 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:34.054
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.227
3
Алекс Албон
Williams
+0.821

Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис замкнули итоговую таблицу зачёта — они не смогли проехать быстрые попытки из-за влажной трассы.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Третья тренировка

  1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.34,054.
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,227
  3. Алекс Албон («Уильямс») +0,821.
  4. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,115.
  5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,215.
  6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,331.
  7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,385.
  8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,479.
  9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.486.
  10. Пьер Гасли («Альпин») +1,508.
  11. Оливер Берман («Хаас») +1.532.
  12. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,608.
  13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.684.
  14. Эстебан Окон («Хаас») +1.763.
  15. Шарль Леклер («Феррари») +1,854.
  16. Франко Колапинто («Альпин») +2,251.
  17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +2,596.
  18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,613.
  19. Оскар Пиастри («Макларен») +2,969.
  20. Ландо Норрис («Макларен») +3,058.
Материалы по теме
Норрис — лучший во второй тренировке Гран-при Лас-Вегаса, Леклер — 3-й, Пиастри — 14-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android