Расселл — лучший в третьей тренировке Гран-при Лас-Вегаса, оба «Макларена» — последние

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Лас-Вегаса. Вторым стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим — гонщик «Уильямса» Алекс Албон.

Пилоты «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис замкнули итоговую таблицу зачёта — они не смогли проехать быстрые попытки из-за влажной трассы.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Третья тренировка