Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
Британский гонщик «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Хэмилтон стал одним из пятерых гонщиков, не пробившихся во второй сегмент квалификации, показав в первой части сессии 20-е и последнее время. В общении с командой по радио Хэмилтон констатировал, что на мокрой трассе у него просто не было сцепления с асфальтом.
Помимо Хэмилтона во второй сегмент квалификации не сумели пробиться Алекс Албон, Андреа Кими Антонелли, Габриэл Бортолето и Юки Цунода.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.
