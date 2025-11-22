Скидки
Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
Британский гонщик «Феррари» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Хэмилтон стал одним из пятерых гонщиков, не пробившихся во второй сегмент квалификации, показав в первой части сессии 20-е и последнее время. В общении с командой по радио Хэмилтон констатировал, что на мокрой трассе у него просто не было сцепления с асфальтом.

Помимо Хэмилтона во второй сегмент квалификации не сумели пробиться Алекс Албон, Андреа Кими Антонелли, Габриэл Бортолето и Юки Цунода.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Идёт
