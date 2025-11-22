Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый

Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место взял четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третий — Карлос Сайнс из «Уильямса».

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

  1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.934.
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.323.
  3. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.362.
  4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.869.
  5. Оскар Пиастри («Макларен») +1.027.
  6. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.128.
  7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.532.
  8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.620.
  9. Шарль Леклер («Скудерия Феррари») +1.938.
  10. Пьер Гасли («Альпин») +3.606.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер») — 1:52.781.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:52.850.

13. Эстебан Окон («Хаас») — 1:52.987.

14. Оливер Берман («Хаас») — 1:53.094.

15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:53.683.

После первого сегмента выбыли:

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:56.220.

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:56.314.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:56.674.

19. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:56.798.

20. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:57.115.

Материалы по теме
Льюис Хэмилтон занял последнее место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android