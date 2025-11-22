Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место взял четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третий — Карлос Сайнс из «Уильямса».
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:
- Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.934.
- Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.323.
- Карлос Сайнс («Уильямс») +0.362.
- Джордж Расселл («Мерседес») +0.869.
- Оскар Пиастри («Макларен») +1.027.
- Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.128.
- Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.532.
- Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.620.
- Шарль Леклер («Скудерия Феррари») +1.938.
- Пьер Гасли («Альпин») +3.606.
После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Заубер») — 1:52.781.
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:52.850.
13. Эстебан Окон («Хаас») — 1:52.987.
14. Оливер Берман («Хаас») — 1:53.094.
15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:53.683.
После первого сегмента выбыли:
16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:56.220.
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:56.314.
18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:56.674.
19. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:56.798.
20. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:57.115.