Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Норрис взял поул на Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый

Завершилась квалификация Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Победу одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе место взял четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третий — Карлос Сайнс из «Уильямса».

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация:

Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.934. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.323. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.362. Джордж Расселл («Мерседес») +0.869. Оскар Пиастри («Макларен») +1.027. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1.128. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.532. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1.620. Шарль Леклер («Скудерия Феррари») +1.938. Пьер Гасли («Альпин») +3.606.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Заубер») — 1:52.781.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:52.850.

13. Эстебан Окон («Хаас») — 1:52.987.

14. Оливер Берман («Хаас») — 1:53.094.

15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:53.683.

После первого сегмента выбыли:

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1:56.220.

17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:56.314.

18. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:56.674.

19. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:56.798.

20. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 1:57.115.