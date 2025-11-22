Карлосу Сайнсу угрожает штраф за небезопасное возвращение на трассу

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс может лишиться третьего места по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Сайнс попал под расследование судей за то, что потенциально небезопасно вернулся на трассу после вылета по ходу квалификации. Сайнс вызван к стюардам Гран-при Лас-Вегаса для разбирательств. Если Карлоса признают виновным, ему может угрожать штраф вплоть до потери нескольких позиций на стартовой решётке гонки.

Напомним, выше гонщика «Уильямса» в квалификации Гран-при Лас-Вегаса оказались только лидер общего зачёта Ландо Норрис и один из его конкурентов в борьбе за чемпионское звание Макс Ферстаппен.