Карлосу Сайнсу угрожает штраф за небезопасное возвращение на трассу

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс может лишиться третьего места по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Сайнс попал под расследование судей за то, что потенциально небезопасно вернулся на трассу после вылета по ходу квалификации. Сайнс вызван к стюардам Гран-при Лас-Вегаса для разбирательств. Если Карлоса признают виновным, ему может угрожать штраф вплоть до потери нескольких позиций на стартовой решётке гонки.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

Напомним, выше гонщика «Уильямса» в квалификации Гран-при Лас-Вегаса оказались только лидер общего зачёта Ландо Норрис и один из его конкурентов в борьбе за чемпионское звание Макс Ферстаппен.

