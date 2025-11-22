Скидки
«Чуть не врезался в стену!» Норрис прокомментировал поул на Гран-при Лас-Вегаса

«Чуть не врезался в стену!» Норрис прокомментировал поул на Гран-при Лас-Вегаса
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Ох, это было нервно, чертовски нервно! Я не знал, что после меня уже никто не закончит круг. Знал, что первые два сектора были хорошими. На трассе было скользко. Если чуть неверно наедешь на бордюр, как это сделал я, то тебя заносит и ты можешь потерять машину. Я чуть не врезался в стену!

В итоге проехал достаточно хорошо для первого места. Не самые приятные условия, но я рад, что дождь прекратился и мы смогли получить хорошую квалификацию.

Перед квалификацией я немного вздремнул. Ожидал, что будет сухо, но проснулся и увидел дождь. Подумал: «Ох, чёрт!» Никто прежде не пилотировал здесь в дождь, так что было трудно знать, чего ожидать. После первого сегмента ты в каждом повороте чувствовал, что мог попасть в аварию — всё могло очень легко закончиться! Тем приятнее получить результат после такого сложного дня», — приводит слова Норриса Sky Sports.

