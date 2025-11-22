«Походило на езду по льду». Макс Ферстаппен — о 2-м месте в квалификации ГП Лас-Вегаса

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Там было очень, очень скользко. Даже в сухую погоду трасса скользкая, а в дождь вообще никакого удовольствия. Мне нравится ездить под дождём, но это больше походило на езду по льду. Шинам потребовалось очень много времени, чтобы войти в рабочую температуру.

Я чувствовал, что мы были конкурентоспособнее на дождевой резине, но трасса улучшалась, и нам пришлось перейти на промежуточную. У нас не было практически никакого сцепления. На последнем круге ты рискуешь чуть больше, но этого всё равно было недостаточно, чтобы побороться за первое место.

Тем не менее быть на первом ряду — это хорошо для нас. Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Надеюсь, что моя сторона трассы будет нормальной с точки зрения сцепления, но посмотрим», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.