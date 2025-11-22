«Мерседес» нарушил спортивный регламент в начале квалификации Гран-при Лас-Вегаса

Команде Формулы-1 «Мерседес» угрожает наказание после квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Немецкая конюшня своевременно не предоставила техническому делегату информацию о настройках подвески на обоих болидах.
Согласно спортивному регламенту, соответствующие документы должны быть направлены техническому делегату до того, как машины в первый раз покинули пит-лейн по ходу квалификации. Между тем «Мерседес» направил документы только спустя 12 минут после начала первого сегмента квалификации, когда Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли уже давно покинули пит-лейн.
Представитель «Мерседеса» вызван к стюардам. При этом на данный момент непонятно, насколько серьёзный штраф может угрожать команде, хотя теоретически речь может идти даже о дисквалификации Расселла и Антонелли, ставших в квалификации четвёртым и 17-м.
- 22 ноября 2025
