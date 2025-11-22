Колапинто использовал в квалификации ГП Лас-Вегаса «незаконный» комплект шин
Гонщику «Альпин» Франко Колапинто угрожает штраф или даже дисквалификация по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Команда аргентинского гонщика допустила ошибку и по ходу первого сегмента поставила на машину Колапинто комплект дождевой резины, который, согласно документам, был «сдан» ещё после третьей тренировки.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362
Представитель «Альпин» вызван к стюардам Гран-при Лас-Вегаса для разбирательств. Напомним, что Колапинто занял в квалификации 15-е место, в то время как его напарник Пьер Гасли попал в третий сегмент квалификации и стал десятым. Поул-позишен завоевал лидер общего зачёта пилот «Макларена» Ландо Норрис.
