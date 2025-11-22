Скидки
«Не совсем на том уровне». Карлос Сайнс — о шансах на поул в квалификации ГП Лас-Вегаса

Испанский гонщик команды Формулы-1 «Уильямс» Карлос Сайнс отреагировал на третье место в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Я всегда оптимистичен. Я всегда стараюсь думать, что выступлю хорошо. Эта трасса хорошо подходила нашей машине в сухих условиях. В дождь во время третьей практики мы не выглядели многообещающе, но мы внесли некоторые изменения в машину, которые помогли в дождевых условиях и позволили мне показать лучшее время в первых двух сегментах.

На промежуточных шинах я осознавал, что другие немного подтянутся. Я доволен третьим местом. Я бы с удовольствием взял поул, но мы были не совсем на том уровне», — сказал Сайнс в эфире Sky Sports.

