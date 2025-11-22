Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» избежал штрафа после квалификации. Судьи разъяснили причину проблем

«Мерседес» избежал штрафа после квалификации. Судьи разъяснили причину проблем
Комментарии

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» избежала наказания по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Ранее «Мерседес» попал под расследование за то, что своевременно не предоставил ФИА данные по настройкам подвески на болидах Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

Разбирательства с участием стюардов позволили установить, что проблема возникла из-за технического сбоя. «Мерседес» своевременно направил письма с данными по настройками в соответствующий департамент ФИА, однако из-за неуточнённой проблемы с IT-безопасностью (возможно, речь идёт о некорректном срабатывании спам-фильтра) федерация не получила письма в срок. Соответственно, «Мерседес» признан невиновным в нарушении спортивного регламента.

Материалы по теме
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android