«Мерседес» избежал штрафа после квалификации. Судьи разъяснили причину проблем

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» избежала наказания по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Ранее «Мерседес» попал под расследование за то, что своевременно не предоставил ФИА данные по настройкам подвески на болидах Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли.

Разбирательства с участием стюардов позволили установить, что проблема возникла из-за технического сбоя. «Мерседес» своевременно направил письма с данными по настройками в соответствующий департамент ФИА, однако из-за неуточнённой проблемы с IT-безопасностью (возможно, речь идёт о некорректном срабатывании спам-фильтра) федерация не получила письма в срок. Соответственно, «Мерседес» признан невиновным в нарушении спортивного регламента.