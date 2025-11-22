Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Было больше потенциала». Оскар Пиастри — о пятом месте в квалификации ГП Лас-Вегаса Ф-1

«Было больше потенциала». Оскар Пиастри — о пятом месте в квалификации ГП Лас-Вегаса Ф-1
Комментарии

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался после пятого места в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Могу сказать, что у нас было больше потенциала, который мы не смогли использовать. Думаю, у нас хорошая машина. Похоже, она хорошо работает во всех условиях. Считаю, что мы можем провести сильную гонку и, надеюсь, отыграть несколько позиций», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Поул в Лас-Вегасе завоевал напарник Оскара Ландо Норрис. Второе время показал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Карлос Сайнс из «Уильямса» — третий.

Материалы по теме
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Материалы по теме
«Не совсем на том уровне». Карлос Сайнс — о шансах на поул в квалификации ГП Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android