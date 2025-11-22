«Было больше потенциала». Оскар Пиастри — о пятом месте в квалификации ГП Лас-Вегаса Ф-1

24-летний австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри, представляющий команду «Макларен», высказался после пятого места в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Могу сказать, что у нас было больше потенциала, который мы не смогли использовать. Думаю, у нас хорошая машина. Похоже, она хорошо работает во всех условиях. Считаю, что мы можем провести сильную гонку и, надеюсь, отыграть несколько позиций», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Поул в Лас-Вегасе завоевал напарник Оскара Ландо Норрис. Второе время показал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Карлос Сайнс из «Уильямса» — третий.