Судьи вынесли вердикт по расследованию действий Сайнса в квалификации ГП Лас-Вегаса
Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс избежал штрафа от стюардов Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Ранее Сайнс попал под расследование за потенциально небезопасное возвращение на трассу после вылета по ходу квалификации.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362
Сайнс выехал, когда рядом находился пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Во время расследования инцидента представитель «Астон Мартин» отметил, что возвращение Сайнса на трассу не вызвало проблем для Стролла и что сам канадец не считал манёвр опасным. Кроме того, ФИА приняла во внимание наличие на трассе жёлтых флагов и плохую видимость из-за мокрых условий на трассе.
Соответственно, Карлос Сайнс сохранит третье место на стартовой решётке.
