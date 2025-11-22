Судьи вынесли вердикт по расследованию действий Сайнса в квалификации ГП Лас-Вегаса

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс избежал штрафа от стюардов Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Ранее Сайнс попал под расследование за потенциально небезопасное возвращение на трассу после вылета по ходу квалификации.

Сайнс выехал, когда рядом находился пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл. Во время расследования инцидента представитель «Астон Мартин» отметил, что возвращение Сайнса на трассу не вызвало проблем для Стролла и что сам канадец не считал манёвр опасным. Кроме того, ФИА приняла во внимание наличие на трассе жёлтых флагов и плохую видимость из-за мокрых условий на трассе.

Соответственно, Карлос Сайнс сохранит третье место на стартовой решётке.