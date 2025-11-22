Франко Колапинто избежал дисквалификации по итогам квалификации ГП Лас-Вегаса

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто не потеряет 15-е место по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Ранее сообщалось, что Колапинто использовал по ходу сессии комплект дождевой резины, который был «сдан» ФИА после третьей тренировки.

По итогам расследования выяснилось, что спорный комплект шин на самом деле физически был сдан и, соответственно, не использовался Колапинто в квалификации. Однако «Альпин» не оформила передачу комплекта посредством электронного документооборота. За эту процессуальную ошибку французская команда Формулы-1 получила от стюардов штраф в размере пяти тысяч евро.