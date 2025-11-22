Франко Колапинто избежал дисквалификации по итогам квалификации ГП Лас-Вегаса
Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто не потеряет 15-е место по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Ранее сообщалось, что Колапинто использовал по ходу сессии комплект дождевой резины, который был «сдан» ФИА после третьей тренировки.
Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362
По итогам расследования выяснилось, что спорный комплект шин на самом деле физически был сдан и, соответственно, не использовался Колапинто в квалификации. Однако «Альпин» не оформила передачу комплекта посредством электронного документооборота. За эту процессуальную ошибку французская команда Формулы-1 получила от стюардов штраф в размере пяти тысяч евро.
