Франко Колапинто избежал дисквалификации по итогам квалификации ГП Лас-Вегаса

Франко Колапинто избежал дисквалификации по итогам квалификации ГП Лас-Вегаса
Комментарии

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто не потеряет 15-е место по итогам квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Ранее сообщалось, что Колапинто использовал по ходу сессии комплект дождевой резины, который был «сдан» ФИА после третьей тренировки.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

По итогам расследования выяснилось, что спорный комплект шин на самом деле физически был сдан и, соответственно, не использовался Колапинто в квалификации. Однако «Альпин» не оформила передачу комплекта посредством электронного документооборота. За эту процессуальную ошибку французская команда Формулы-1 получила от стюардов штраф в размере пяти тысяч евро.

