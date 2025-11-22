«Нечего сказать». Льюис Хэмилтон — о 20-м месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался после последнего места в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Очевидно, первый комплект резины не сработал для нас, мне было трудно довести резину до рабочей температуры. Шины были ледяными, и это обидно, потому что ребята проделали огромную работу. Казалось, у нас был темп на протяжении всего уикенда. Мне нечего особенно сказать, к сожалению, мне не удалось собрать круг. Я уже входил в 10-й поворот, но увидел жёлтый флаг, а прямо в конце был красный флаг, поэтому я сбросил газ и не смог завершить круг», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.