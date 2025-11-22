Скидки
«Нечего сказать». Льюис Хэмилтон — о 20-м месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался после последнего места в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«Очевидно, первый комплект резины не сработал для нас, мне было трудно довести резину до рабочей температуры. Шины были ледяными, и это обидно, потому что ребята проделали огромную работу. Казалось, у нас был темп на протяжении всего уикенда. Мне нечего особенно сказать, к сожалению, мне не удалось собрать круг. Я уже входил в 10-й поворот, но увидел жёлтый флаг, а прямо в конце был красный флаг, поэтому я сбросил газ и не смог завершить круг», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
