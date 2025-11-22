Пиастри высказался о репосте цитаты про фаворитизм «Макларена» в пользу Норриса

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал появившийся в его аккаунте в одной из социальных сетей репост цитаты Берни Экклстоуна, в которой бывший босс Формулы-1 обвинил «Макларен» в фаворитизме по отношению к напарнику Пиастри Ландо Норрису. Позднее репост был удалён из аккаунта Пиастри.

«Не знаю… Я проснулся с утра и увидел это. Не знаю, может, я случайно репостнул. Очевидно, это не было сделано специально. Повторюсь, не знаю, как это случилось», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

В квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 австралийский гонщик занял пятое место, в то время как Ландо Норрис завоевал поул-позишен.