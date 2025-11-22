Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри высказался о репосте цитаты про фаворитизм «Макларена» в пользу Норриса

Пиастри высказался о репосте цитаты про фаворитизм «Макларена» в пользу Норриса
Комментарии

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал появившийся в его аккаунте в одной из социальных сетей репост цитаты Берни Экклстоуна, в которой бывший босс Формулы-1 обвинил «Макларен» в фаворитизме по отношению к напарнику Пиастри Ландо Норрису. Позднее репост был удалён из аккаунта Пиастри.

«Не знаю… Я проснулся с утра и увидел это. Не знаю, может, я случайно репостнул. Очевидно, это не было сделано специально. Повторюсь, не знаю, как это случилось», — приводит слова Пиастри RacingNews365.

В квалификации Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1 австралийский гонщик занял пятое место, в то время как Ландо Норрис завоевал поул-позишен.

Материалы по теме
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Даже дождь не остановил Норриса в Вегасе! А вот Пиастри подставил Леклер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android