Джордж Расселл рассказал о технической проблеме в 3-м сегменте квалификации в Лас-Вегасе

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

Формула-1 2025. Этап 22, Лас-Вегас, США
Гран-при Лас-Вегаса. Квалификация
22 ноября 2025, суббота. 07:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:47.934
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.323
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.362

«К сожалению, у меня возникла проблема с гидроусилителем руля в середине третьего сегмента, и это лишило нас шанса на первый ряд. Судя по темпу Ландо [Норриса] на «Макларене», я не уверен, что у нас была скорость, чтобы сравниться с ним и взять поул, но мы точно могли стать лучшими из остальных. Особенно учитывая, что мы были быстрейшими в первых двух сегментах — у машины был хороший темп.

Стартовать с четвёртого места — не идеальный вариант, но мы видели в предыдущих двух гонках здесь, что может произойти всё что угодно. Я думаю, мы можем побороться с теми, кто впереди, и быть в игре за подиум. Ожидается, что завтра будет сухо и теплее, чем в четверг и пятницу. Это определённо окажет влияние и добавит ещё одну неизвестную в то, что, вероятно, станет захватывающим Гран-при», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

«У него возникла проблема с гидроусилителем руля в середине сессии, когда система обеспечивала непостоянный уровень усиления», — добавил главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин.

