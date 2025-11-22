Джордж Расселл рассказал о технической проблеме в 3-м сегменте квалификации в Лас-Вегасе

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«К сожалению, у меня возникла проблема с гидроусилителем руля в середине третьего сегмента, и это лишило нас шанса на первый ряд. Судя по темпу Ландо [Норриса] на «Макларене», я не уверен, что у нас была скорость, чтобы сравниться с ним и взять поул, но мы точно могли стать лучшими из остальных. Особенно учитывая, что мы были быстрейшими в первых двух сегментах — у машины был хороший темп.

Стартовать с четвёртого места — не идеальный вариант, но мы видели в предыдущих двух гонках здесь, что может произойти всё что угодно. Я думаю, мы можем побороться с теми, кто впереди, и быть в игре за подиум. Ожидается, что завтра будет сухо и теплее, чем в четверг и пятницу. Это определённо окажет влияние и добавит ещё одну неизвестную в то, что, вероятно, станет захватывающим Гран-при», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

«У него возникла проблема с гидроусилителем руля в середине сессии, когда система обеспечивала непостоянный уровень усиления», — добавил главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин.